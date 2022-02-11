США отправили отряд ракетных эсминцев для усиления своего флота в Европе

https://racurs.ua/n166921-ssha-otpravili-otryad-raketnyh-esmincev-dlya-usileniya-svoego-flota-v-evrope.html

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Соединенные Штаты направили для усиления группировки своих военно-морских сил в Европе четыре ракетных эсминца.

Командование ВМС США сообщило, что «во время пребывания в регионе они будут участвовать в ряде морских операций в поддержку 6-го оперативного флота США и союзников по НАТО».

Решение обнародовал представитель ВМС США Арло Абрахамсон. В Европу отправлены эсминцы Donald Cook («Дональд Кук»), Mitscher («Митчер»), The Sullivans («Салливанз») и Gonzalez («Гонзалес»).

Они вышли из базы на восточном побережье США еще в конце января.

Корабли могут нести до 56 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны Aegis. Благодаря боевым возможностям такие эскадренные миноносцы способны вести быстротекущее трехмерное сражение с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Они дополнят группировку, находящуюся в Европе на постоянной основе. В нее входят эсминцы аналогичных типов: Roosevelt («Рузвельт»), Porter («Портер»), Ross («Росс») и Arleigh Burke («Эрли Берк»). Эсминцы базируются на испанской базе в Роте. Вместе с наземными базами противоракетной обороны Aegis в Польше и Румынии, эти корабли являются составными частями (морской компонент) программы построения европейской поэтапной адаптивной системы ПРО.

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В восточной части Средиземного моря также находится авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Harry Truman («Гарри Трумэн»). В ее состав входят ракетный крейсер, четыре эсминца и фрегат. Группировка сейчас действует в районе Ионического моря.

Кроме того, по данным 6-го оперативного флота США, на патрулировании в восточной части Средиземного моря находится американская атомная подлодка Georgia («Джорджия»). Он оснащен 154 крылатыми ракетами Tomahawk.