США відправили загін ракетних есмінців для посилення свого флоту у Європі

Сполучені Штати направили для посилення угруповання своїх військово-морських сил у Європі чотири ракетні есмінці.

Командування ВМС США повідомило, що «під час перебування в регіоні вони братимуть участь у низці морських операцій на підтримку 6-го оперативного флоту США та союзників по НАТО».

Рішення оприлюднив представник ВМС США Арло Абрахамсон. До Європи відправлені есмінці Donald Cook («Дональд Кук»), Mitscher («Мітчер»), The Sullivans («Салліванз») та Gonzalez («Гонзалес»).

Вони вийшли з бази на східному узбережжі США ще наприкінці січня.

Кораблі можуть нести до 56 крилатих ракет Tomahawk (Томагавк) з дальністю дії 1,6 тис. км. Крім того, вони оснащені системою протиракетної оборони Aegis (Іджіс). Завдяки бойовим можливостям такі ескадрені міноносці здатні вести швидкоплинний тривимірний бій з одночасним забезпеченням протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.

Вони доповнять угрупування, що знаходиться в Європі на постійній основі. До нього входять есмінці аналогічних типів: Roosevelt («Рузвельт»), Porter («Портер»), Ross («Росс») і Arleigh Burke («Ерлі Берк»). Есмінці базуються на іспанській базі у Роті. Разом із наземними базами протиракетної оборони Aegis у Польщі та Румунії ці кораблі є складовими частинами (морський компонент) програми побудови європейської поетапної адаптивної системи ПРО.

Наразі у східній частині Середземного моря також знаходиться авіаносна ударна група, яку очолює атомний авіаносець Harry Truman («Гаррі Трумен»). До її складу входять ракетний крейсер, чотири есмінці та фрегат. Угруповання зараз діє в районі Іонічного моря.

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Крім того, за даними 6-го оперативного флоту США, на патрулюванні у східній частині Середземного моря знаходиться американський атомний підводний човен Georgia («Джорджія»). Він оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk.