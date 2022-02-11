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Погода в Украине. Фото: istock
Возвращение снегопадов и гололеда — где разбушуется непогода в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n166947-vozvraschenie-snegopadov-i-gololeda-gde-razbushuetsya-nepogoda-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 12 февраля будет преобладать снежная и солнечная, ожидается мокрый снег на востоке и севере и без осадков в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать −1° мороза.
Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве 12 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный мокрый снег. Ночью температура воздуха упадет до −1°, а днем воздух будет достигать +3°. На дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Погода в Харькове будет дождливой и снежной. Градусы опустятся до −1° ночью и днемдостигнут +4° тепла.
Погода в Одессе завтра — теплая и почти весенняя. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +1° тепла, а днем — +8°.
Погодные условия в Львове в субботу будут солнечными, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем обещают +4°.
На дорогах, кроме южных регионов, прогнозируется гололедица. Ночью в Карпатах выпадет сильный снег. Спасатели предупреждают об I уровне опасности, желтый.
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Геомагнитная обстановка в Украине 12 февраля прогнозируется спокойная — возможна лишь незначительная магнитная буря.
Источник: Gismeteo