Погода в Украине. Фото: istock

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Ракурс

Погода в Украине 12 февраля будет преобладать снежная и солнечная, ожидается мокрый снег на востоке и севере и без осадков в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать −1° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 12 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный мокрый снег. Ночью температура воздуха упадет до −1°, а днем воздух будет достигать +3°. На дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погода в Харькове будет дождливой и снежной. Градусы опустятся до −1° ночью и днемдостигнут +4° тепла.

Погода в Одессе завтра — теплая и почти весенняя. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +1° тепла, а днем — +8°.

Погодные условия в Львове в субботу будут солнечными, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем обещают +4°.

На дорогах, кроме южных регионов, прогнозируется гололедица. Ночью в Карпатах выпадет сильный снег. Спасатели предупреждают об I уровне опасности, желтый.

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Геомагнитная обстановка в Украине 12 февраля прогнозируется спокойная — возможна лишь незначительная магнитная буря.

Источник: Gismeteo