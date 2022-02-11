Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: istock

Возвращение снегопадов и гололеда — где разбушуется непогода в Украине (КАРТА)

11 фев 2022, 17:15
999

Погода в Украине 12 февраля будет преобладать снежная и солнечная, ожидается мокрый снег на востоке и севере и без осадков в других регионах. Холоднее всего будет на востоке Украины — там температура будет достигать −1° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура. Фото: Gismeteo

Осадки. Фото: GismeteoПогода в Киеве 12 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный мокрый снег. Ночью температура воздуха упадет до −1°, а днем воздух будет достигать +3°. На дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве. Фото: Gismeteo

Погода в Харькове будет дождливой и снежной. Градусы опустятся до −1° ночью и днемдостигнут +4° тепла.

Погода в Харькове. Фото: GismeteoПогода в Одессе завтра — теплая и почти весенняя. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют +1° тепла, а днем — +8°.

Погода в Одессе. Фото: GismeteoПогодные условия в Львове в субботу будут солнечными, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем обещают +4°.

Погода во Львове. Фото: GismeteoНа дорогах, кроме южных регионов, прогнозируется гололедица. Ночью в Карпатах выпадет сильный снег. Спасатели предупреждают об I уровне опасности, желтый.


.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 февраля прогнозируется спокойная — возможна лишь незначительная магнитная буря.

Геомагнитная обстановка. Фото: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров