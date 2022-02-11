Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: istock

Повернення снігопадів та ожеледиці — де вируватиме негода в Україні (КАРТА)

11 лют 2022, 17:15
999

Погода в Україні 12 лютого переважатиме сніжна та сонячна, очікується мокрий сніг на сході та півночі й без опадів в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме −1° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура. Фото: Gismeteo

Опади. Фото: Gismeteo

Погода в Києві 12 лютого буде похмурою, йтиме помірний мокрий сніг. Вночі температура повітря впаде до −1°, а вдень повітря сягатиме +3°. На дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода у Києві. Фото: Gismeteo

Погода в Харкові буде дощовою і сніжною. Градуси опустяться до −1° вночі і вдень сягнуть +4° тепла.

Погода в Харкові. Фото: Gismeteo

Погода в Одесі завтра — тепла і майже весняна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +1° тепла, а вдень обіцяють +8°.

Погода в Одесі. Фото: Gismeteo

Погодні умови у Львові у суботу будуть сонячними, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють +4°.

Погода у Львові. Фото: Gismeteo

На дорогах, крім південної частини, прогнозується ожеледиця. Вночі в Карпатах випаде значний сніг. Рятувальники попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 лютого прогнозується спокійна — можлива лише незначна магнітна буря.


.

Геомагнітна обстановка. Фото: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів