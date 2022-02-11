Погода в Україні. Фото: istock

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Погода в Україні 12 лютого переважатиме сніжна та сонячна, очікується мокрий сніг на сході та півночі й без опадів в інших регіонах. Найхолодніше буде на сході України — там температура сягатиме −1° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 12 лютого буде похмурою, йтиме помірний мокрий сніг. Вночі температура повітря впаде до −1°, а вдень повітря сягатиме +3°. На дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Харкові буде дощовою і сніжною. Градуси опустяться до −1° вночі і вдень сягнуть +4° тепла.

Погода в Одесі завтра — тепла і майже весняна. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +1° тепла, а вдень обіцяють +8°.

Погодні умови у Львові у суботу будуть сонячними, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють +4°.

На дорогах, крім південної частини, прогнозується ожеледиця. Вночі в Карпатах випаде значний сніг. Рятувальники попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 лютого прогнозується спокійна — можлива лише незначна магнітна буря.

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Джерело: Gismeteo