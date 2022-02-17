Курс валют на 17 февраля установил НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля 2022 года установил Национальный банк Украины.

Сегодняшний курс установлен на уровне 28,09 грн за 1 долл. Таким образом, официальный курс гривны к иностранным валютам укрепляется второй день подряд, потому что 16 февраля курс составил 28,24 грн за 1 долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара на межбанке по состоянию на утро 16 февраля в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 13 коп. до 28,10 грн за 1 долл. курс в покупке — до 28,08 грн за 1 долл.

Издание «Минфин» пишет, что НБУ не выходил на торги вчера, 16 февраля. Регулятор взял паузу и котировки всю активную фазу торгов прошли в пределах довольно узкого коридора 28,07−28,10/28,11−28,12 грн за 1 долл. Поэтому вечерний рост курса до 28,15/28,17 грн за 1 долл. эксперты объясняют попыткой спекулянтов психологически «разогреть» рынок перед сегодняшним днем.

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Напомним, 14 февраля НБУ продал 377 млн долл. на валютном рынке, чтобы удовлетворить спрос на валюту. Это привело к тому, что 15 февраля курс гривны в Украине относительно доллара ослаб на 50 коп., а относительно евро — на 35 коп.

Источник: «Минфин»