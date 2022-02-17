Гривня зміцнила позиції на валютному ринку (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n167150-gryvnya-zmicnyla-pozyciyi-na-valutnomu-rynku-infografika.htmlРакурс
Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого 2022 року встановив Національний банк України.
Сьогоднішній курс встановлений на рівні 28,09 грн за 1 дол. Таким чином, офіційний курс гривні до іноземних валют зміцнюється другий день поспіль, бо 16 лютого курс становив 28,24 грн за 1 дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара на міжбанку станом на ранок 16 лютого в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 13 коп. до 28,10 грн за 1 дол., курс в покупці — до 28,08 грн за 1 дол.
Видання «Мінфін» пише, що НБУ не виходив на торги вчора, 16 лютого. Регулятор взяв паузу і котирування всю активну фазу торгів пройшли в межах досить вузького коридору 28,07−28,10/28,11−28,12 грн за 1 дол. Тому вечірнє зростання курсу до 28,15/28,17 грн за 1 дол. експерти пояснюють спробою спекулянтів психологічно «розігріти» ринок перед сьогоднішнім днем.
Нагадаємо, 14 лютого НБУ продав 377 млн дол. на валютному ринку, щоб задовольнити попит на валюту. Це призвело до того, що 15 лютого курс гривні в Україні відносно долара ослаб на 50 коп., а відносно євро — на 35 коп.
Джерело: «Мінфін»