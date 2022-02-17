Курс валют на 17 лютого встановив НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до долара на 17 лютого 2022 року встановив Національний банк України.

Сьогоднішній курс встановлений на рівні 28,09 грн за 1 дол. Таким чином, офіційний курс гривні до іноземних валют зміцнюється другий день поспіль, бо 16 лютого курс становив 28,24 грн за 1 дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара на міжбанку станом на ранок 16 лютого в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 13 коп. до 28,10 грн за 1 дол., курс в покупці — до 28,08 грн за 1 дол.

Видання «Мінфін» пише, що НБУ не виходив на торги вчора, 16 лютого. Регулятор взяв паузу і котирування всю активну фазу торгів пройшли в межах досить вузького коридору 28,07−28,10/28,11−28,12 грн за 1 дол. Тому вечірнє зростання курсу до 28,15/28,17 грн за 1 дол. експерти пояснюють спробою спекулянтів психологічно «розігріти» ринок перед сьогоднішнім днем.

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Нагадаємо, 14 лютого НБУ продав 377 млн дол. на валютному ринку, щоб задовольнити попит на валюту. Це призвело до того, що 15 лютого курс гривні в Україні відносно долара ослаб на 50 коп., а відносно євро — на 35 коп.

Джерело: «Мінфін»