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Ракурс
Обстрелы засушили краны в десяти городах Донбасса

Обстрелы засушили краны в десяти городах Донбасса

19 фев 2022, 12:12
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На Донбассе в ночь на 19 февраля российские оккупанты открыли огонь вблизи насосной и фильтровальной станций.

На Южнодонбасском водопроводе повреждены два трансформатора, из-за обстрела Карловской фильтровальной станции без централизованного водоснабжения оказались много населенных пунктов.

Карловская фильтровальная станция поставляет воду в Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовку, Покровск, Селидово и Украинск, сообщает пресс-служба КП «Компании «Вода Донбасса».

Ее сотрудники обследуют повреждение оборудования для определения объема восстановительных работ. Предприятие остановило подачу воды на четыре фильтровальные станции. Без водоснабжения оказались такие крупные населенные пункты: Доброполье, Покровск, Украинка, Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Мариуполь, Сартана, Старый Крым.

Водоснабжение Мариуполя осуществляется из Старокрымского водохранилища.

По информации главы ОГА Павла Кириленко, обстрел произошел ночью, в оборудование станции попали четыре снаряда. Станция находится в поселке Васильевка на линии столкновения.



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Ремонтные работы будут проведены после получения режима тишины и гарантий безопасности. В настоящее время компания «Вода Донбасса» занимается вопросами приобретения и доставки нового оборудования, поскольку поврежденное восстановлению не подлежит, — сообщил Кириленко.

Напомним, что утром 19 февраля на фронте погиб военный ВСУ.

Источник: Ракурс


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