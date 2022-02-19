Обстріли засушили крани у десяти містах Донбасу

https://racurs.ua/ua/n167247-obstrily-zasushyly-krany-u-desyaty-mistah-donbasu.html

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На Донбасі у ніч на 19 лютого російські окупанти відкрили вогонь поблизу насосної та фільтрувальної станцій.

На Південнодонбаському водогоні пошкоджені два трансформатори, через обстріл Карлівської фільтрувальної станції без централізованого водопостачання залишаються міста, які живляться з неї, в тому числі й Покровськ.

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду у Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ, повідомляє прес-служба КП «Компанії «Вода Донбасу».

Її співробітники обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт. Підприємство зупинило подачу води на чотири фільтрувальні станції. Без водопостачання опинилися такі великі населені пункти: Добропілля, Покровськ, Українка, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Новотроїцьке, Маріуполь, Сартана, Старий Крим.

Водопостачання Маріуполя наразі здійснюється зі Старокримського водосховища.

За інформацією голови ОДА Павла Кириленка, обстріл стався вночі, в обладнання станції влучили чотири снаряди. Станція знаходиться у селищі Василівка на лінії зіткнення.

Ремонтні роботи будуть проведені після отримання режиму тиші та надання гарантій безпеки. Наразі компанія «Вода Донбасу» займається питанням придбання та доставки нового обладнання, оскільки пошкоджене відновленню не підлягає, — повідомив Кириленко.



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Нагадаємо, що вранці 19 лютого на фронті загинув військовий ЗСУ.