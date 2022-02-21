В утечке данных из банка Credit Suisse нашли имена украинских олигархов. Фото: Getty Images

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Ракурс

Крупнейшая в истории утечка данных из швейцарского банка Credit Suisse свидетельствует, что клиентами учреждения были 2,5 тыс. граждан Украины.

Утечка получила название SuisseSecrets (секреты Credit Suisse). Эти данные охватывают более 18 тыс. счетов, открытых в течение последних 70 лет. В целом речь идет о более чем 100 млрд долл. В частности, клиентами банка были Игорь Коломойский, Павел Фукс, Ринат Ахметов, Роман Насиров и Павел Лазаренко. Об этом говорится в расследовании «Следствие.Инфо».

Отмечается, что свои счета Ринат Ахметов делил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы SCM. Всего журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 млн франков в 2016 году. Адвокаты SCM пояснили, что счета Ахметова были связаны с его бизнесом.

Клиентом банка был Игорь Коломойский, на его счету находилось более 27 млн швейцарских франков. И еще один счет олигарх открыл на имена его матери, жены и дочери — более 3 млрд франков в 2007 году. Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, и его счет насчитывал 17 млн франков в 2015 году. На момент публикации бизнесмен не прокомментировал счет.

Экс-глава Службы безопасности Валерий Хорошковский стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах, имел три счета. На одном из них сосредотачивался не менее 1 млрд франков. Информацию о связи этим банком во время работы в таможне службе и СБУ Хорошковский опровергает.

Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015−2018 годов Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тыс. франков.

Вспоминается в утечке данных и два счета бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которые были открыты в 1997 году. Оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование в отношении Лазаренко в США и Швейцарии.

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Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что подпадает под определение олигарха по всем пунктам закона. Он добавил, что так называемый закон об олигархах полезен, «не составляет никаких проблем и не напрягает».

Источник: «Следствие.Инфо»