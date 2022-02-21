У витоку даних з банку Credit Suisse знайшли імена українських олігархів. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n167328-u-vytoku-danyh-z-banku-credit-suisse-znayshly-imena-vidomyh-ukrayinciv.html

Ракурс

Найбільший в історії витік даних зі швейцарського банку Credit Suisse свідчить, що клієнтами установи були 2,5 тис. громадян України.

Витік отримав назву SuisseSecrets (Секрети Credit Suisse). Ці дані охоплюють понад 18 тис. рахунків, відкритих протягом останніх 70 років. Загалом йдеться про більш ніж 100 млрд дол. Зокрема, клієнтами банку були Ігор Коломойський, Павло Фукс, Рінат Ахметов, Роман Насіров та Павло Лазаренко. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо».

Зазначається, що свої рахунки Рінат Ахметов ділив із топ-менеджерами керуючої компанії його бізнес-групи, SCM. Загалом журналісти виявили у них понад 50 банківських рахунків, баланс на одному з яких сягав 497 млн франків у 2016 році. Адвокати SCM пояснили, що рахунки Ахметова були пов’язані з його бізнесом.

Клієнтом банку був також Ігор Коломойський, на його рахунку знаходилося понад 27 млн швейцарських франків. І ще один рахунок олігарх відкрив на імена його матері, дружини та дочки — понад 3 млрд франків у 2007 році. Коломойський пояснив ці рахунки продажем акцій міжнародної металургійної та гірничодобувної компанії Evraz.

Павло Фукс став клієнтом Credit Suisse у 2014 році, і його рахунок налічував 17 млн франків у 2015 році. На момент публікації бізнесмен не прокоментував рахунок.

Екс-голова Служби безпеки Валерій Хорошковський став клієнтом Credit Suisse у 2004, 2006 та 2007 роках, мав три рахунки. На одному з них зосереджувався щонайменше 1 млрд франків. Інформацію про зв’язок цим банком під час роботи в Митниці службі та СБУ Хорошковський спростовує.

Колишній очільник Державної фіскальної служби протягом 2015−2018 років Роман Насіров у Credit Suisse мав рахунок, на якому у 2010 році за кілька місяців з’явилося 699 тис. франків.

Згадується у витоку даних і два рахунки колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, які були відкриті в 1997 році. Обидва рахунки були дійсними станом на 2003 рік, коли тривало офіційне розслідування щодо Лазаренка в США та Швейцарії.

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Нагадаємо, український бізнесмен Ігор Коломойський впевнений, що підпадає під визначення олігарха за всіма пунктами закону. Він додав, що так званий закон про олігархів корисний, «не становить жодних проблем і не напружує".

Джерело: «Слідство.Інфо»