НАТО не давало России обещаний не расширяться на восток – заявление Германии

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НАТО не давало никаких обещаний России по поводу дальнейшего нерасширения. Ни в одном из официальных документов Североатлантического союза нет такой информации.

Об этом заявил спикер МИД ФРГ Кристофер Бургер в понедельник на брифинге в Берлине, сообщает «Укринформ».

Хотел бы еще раз четко отметить, что ни в договоре 4+2, ни в основополагающем акте Россия-НАТО российской стороне не было дано обещаний относительно, что НАТО не будет расширяться на восток, — отметил он.

Относительно акта 1997 года, то он был подписан именно с учетом запланированного принятия в Альянс новых членов из Восточной Европы.

Дипломат объяснил, что в этом документе обе стороны пришли к согласию относительно того, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы России. Запад придерживается этих обещаний и сейчас.

Представитель немецкого МИД отметил, что спикеры правительства и министерств не являются членами исторической комиссии и не могут комментировать «документы 30-летней давности».

Так он ответил на вопрос, касающийся его отношения к документу, который якобы был обнаружен в Национальном архиве Великобритании.

Об этом сообщал журнал Spiegel. В статье утверждается, что в документе, якобы ранее хранившемся под грифом «секретно», представители внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года заявляли о «непринятии» в члены НАТО стран Восточной Европы.

Также отмечается, что во время переговоров ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции (4+2) представители Запада дали ясно понять, что НАТО не будет расширяться. Североатлантический союз не может предложить членство в нем Польше и другим странам Восточной Европы.

На днях о том, что НАТО не обещало России не принимать новых членов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, МИД РФ опубликовал ответы для США по поводу гарантий безопасности. В документе — 11 страниц. Россия передала США свои ответы о гарантиях безопасности и добавила новые требования, касающиеся Украины.

Кремль требует от Запада:

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прекратить снабжать оружием Украину;

отозвать всех западных инструкторов и советников;

страны НАТО должны отказаться от каких-либо совместных учений с ВСУ;

из Украины должны вывезти все поставленное вооружение.

В России также считают, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти вернуть Крым силой и втянуть союзников в войну с Россией.

Источник: «Укринформ», Spiegel