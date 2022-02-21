НАТО не давало России обещаний не расширяться на восток – заявление Германии

НАТО не давало России обещаний не расширяться на восток — заявление Германииhttps://racurs.ua/n167329-nato-ne-davalo-rossii-obeschaniy-ne-rasshiryatsya-na-vostok-zayavlenie-germanii.htmlРакурс
НАТО не давало никаких обещаний России по поводу дальнейшего нерасширения. Ни в одном из официальных документов Североатлантического союза нет такой информации.
Об этом заявил спикер МИД ФРГ Кристофер Бургер в понедельник на брифинге в Берлине, сообщает «Укринформ».
Хотел бы еще раз четко отметить, что ни в договоре 4+2, ни в основополагающем акте Россия-НАТО российской стороне не было дано обещаний относительно, что НАТО не будет расширяться на восток, — отметил он.
Относительно акта 1997 года, то он был подписан именно с учетом запланированного принятия в Альянс новых членов из Восточной Европы.
Дипломат объяснил, что в этом документе обе стороны пришли к согласию относительно того, как в этом процессе могут быть учтены определенные интересы России. Запад придерживается этих обещаний и сейчас.
Представитель немецкого МИД отметил, что спикеры правительства и министерств не являются членами исторической комиссии и не могут комментировать «документы 30-летней давности».
Так он ответил на вопрос, касающийся его отношения к документу, который якобы был обнаружен в Национальном архиве Великобритании.
Об этом сообщал журнал Spiegel. В статье утверждается, что в документе, якобы ранее хранившемся под грифом «секретно», представители внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года заявляли о «непринятии» в члены НАТО стран Восточной Европы.
Также отмечается, что во время переговоров ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции (4+2) представители Запада дали ясно понять, что НАТО не будет расширяться. Североатлантический союз не может предложить членство в нем Польше и другим странам Восточной Европы.
На днях о том, что НАТО не обещало России не принимать новых членов, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, МИД РФ опубликовал ответы для США по поводу гарантий безопасности. В документе — 11 страниц. Россия передала США свои ответы о гарантиях безопасности и добавила новые требования, касающиеся Украины.
Кремль требует от Запада:
- прекратить снабжать оружием Украину;
- отозвать всех западных инструкторов и советников;
- страны НАТО должны отказаться от каких-либо совместных учений с ВСУ;
- из Украины должны вывезти все поставленное вооружение.
В России также считают, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти вернуть Крым силой и втянуть союзников в войну с Россией.
Источник: «Укринформ», Spiegel