НАТО не давало Росії обіцянок не розширюватися на схід – заява Німеччини

https://racurs.ua/ua/n167329-nato-ne-davalo-rosiyi-obicyanok-ne-rozshyruvatysya-na-shid-zayava-nimechchyny.html

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НАТО не давало ніяких обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення. У жодному з офіційних документів Альянсу не міститься такої інформації.

Про це заявив речник МЗС ФРН Крістофер Бургер у понеділок на брифінгу в Берліні, повідомляє «Укрінформ».

Хотів би ще раз чітко зазначити, що ні в договорі 4+2, ні в основоположному акті НАТО-Росія російській стороні не було дано обіцянок, що НАТО не буде розширюватися на схід, — зазначив він.

Щодо акту 1997 року, то він був підписаний саме з огляду на заплановане прийняття до Альянсу нових членів зі Східної Європи.

Дипломат пояснив, що в цьому документі обидві сторони дійшли згоди щодо того, як у цьому процесі можуть бути враховані певні інтереси Росії. Захід дотримується цих обіцянок і зараз.

Представник німецького МЗС зазначив, що спікери уряду та міністерств не є членами історичної комісії та не можуть коментувати «документи 30-річної давнини».

Так він відповів на запитання щодо його ставлення до документа, який нібито було виявлено в Національному архіві Великої Британії.

Про це повідомляв журнал Spiegel. У статті стверджується, що в документі, який начебто раніше зберігався під грифом «таємно», представники зовнішньополітичних відомств США, Великої Британії, Франції та ФРН у Бонні 6 березня 1991 року заявляли про «неприйняття» в члени НАТО країн Східної Європи.

Також зазначається, що під час переговорів ФРН, НДР, США, СРСР, Великої Британії та Франції (4+2) представники Заходу дали ясно зрозуміти, що НАТО не розширюватиметься. Альянс не може запропонувати членство в ньому Польщі та іншим країнам Східної Європи.

Днями про те, що НАТО не обіцяло Росії не приймати нових членів, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, МЗС РФ опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки. У документі з 11 сторінок Росія передала США свої відповіді про гарантії безпеки та додала нові вимоги, які стосуються України.

Кремль вимагає від Заходу:

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припинити постачати зброю Україні;

відкликати всіх західних інструкторів та радників;

країни НАТО повинні відмовитися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

з України мають забрати усе поставлене озброєння.

У Росії також вважають, що вступ України в НАТО може спонукати українську владу «повернути Крим» силою і втягнути союзників у війну з Росією.

Джерело: «Укрінформ», Spiegel