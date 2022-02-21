РФ завершила переброску войск. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/n167332-rf-zavershila-perebrosku-voysk-i-gotovitsya-k-vozmojnomu-nastupleniu-cit.html

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Российская Федерация завершила переброску своих войск из других регионов и начала подготовку к возможному наступлению

В последние дни характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше танки, БМП и САУ везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь эта гусеничная техника почти везде движется своим ходом. Об этом пишут журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team.

Отмечается, что движение российской техники происходит за считанные километры от украинской границы. Танки и другая техника идут вместе с тяжелыми огнеметными системами ТГС. Специалисты считают, что такие действия похожи на формирование боевых порядков батальонных тактических групп.

Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошло к концу, и очевидно идет выход на исходные позиции для возможного наступления, — говорится в статье.

Также сообщается, что некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых помещениях и не получают централизованного питания. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни ожидается либо наступление, либо частичный отвод войск.

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Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия по состоянию на 14 февраля не создала наступательной ударной группировки ни на одном участке вблизи границы Украины. Резников подчеркивал, что российской армии потребуется время для формирования ударной наступательной группировки, если будет принято решение о вторжении в Украину.

Источник: Conflict Intelligence Team