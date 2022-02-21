РФ завершила перекидання військ. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/ua/n167332-rf-zavershyla-perekydannya-viysk-ta-gotuietsya-do-mojlyvogo-nastupu-cit.html

Ракурс

Російська Федерація завершила перекидання своїх військ з інших регіонів та розпочала підготовку до можливого наступу

Останніми днями характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше танки, БМП та САУ везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер ця гусенична техніка майже всюди рухається своїм ходом. Про це пишуть журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team.

Зазначається, що рух російської техніки відбувається за лічені кілометри від українського кордону. Танки та інша техніка йдуть разом з важкими вогнеметними системами ТГС. Фахівці вважають, що такі дії схожі на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп.

Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу, — йдеться в статті.

Також повідомляється, що деякі російські солдати біля кордону перебувають у важких умовах: сплять у набитих приміщеннях і не отримують централізованого харчування. Довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ.

.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія станом на 14 лютого не створила наступального ударного угрупування на жодній ділянці поблизу кордону України. Резніков наголошував, що російській армії буде потрібен час для формування ударного наступального угрупування, якщо буде ухвалене рішення про вторгнення в Україну.

Джерело: Conflict Intelligence Team