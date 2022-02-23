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Ракурс
Александр Драбинко, скриншот видео

В ПЦУ рассказали, как церковь относится к применению оружия против захватчика

23 фев 2022, 17:59
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Церковь благословляет применение оружия населением в борьбе с захватчиком.

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр (Драбинко) заявил об этом во время пресс-конференции в «Укринформе», комментируя сложившуюся ситуацию.

Церковь всегда говорила, что справедливой является война обороняться, — подчеркнул он. — Мы ни на один сантиметр чужой земли не ступаем, а соответственно обеспечивать оборону своей родной земли, семей, церкви, в конце концов, мы обязаны благословить, и церковь благословляет в защиту своего государства.

Митрополит отметил, что эта война фактически длится столетиями.



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Потому что именно идея, которая сегодня должна бы была быть реализована и высказана мозгами некоторых политиков, она много веков уже тревожит нашего северного соседа, который, к сожалению, не рассматривает наше государство как государство, которое состоялось и дало свои начала, и свою веру, и крещение тем северным территориям, которые сегодня хотят у нас эту историю украсть, — подчеркнул он.

Источник: Ракурс


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