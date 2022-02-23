У ПЦУ розповіли, як церква ставиться до застосування зброї проти загарбника

У ПЦУ розповіли, як церква ставиться до застосування зброї проти загарбникаhttps://racurs.ua/ua/n167456-u-pcu-rozpovily-yak-cerkva-stavytsya-do-zastosuvannya-zbroyi-proty-zagarbnyka.htmlРакурс
Церква благословляє застосування зброї населенням у боротьбі із загарбником.
Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України (ПЦУ) Олександр (Драбинко) заявив про це під час прес-конференції в «Укрінформі», коментуючи ситуацію, що склалася.
Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися, — наголосив він. — Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт — ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави.
Митрополит зазначив, що ця війна фактично триває вже століттями.
Тому що саме ідея, яка сьогодні малася б бути зреалізованою і висловлена мізками деяких політиків, вона багато століть уже тривожить нашого північного сусіда, який, на жаль, не розглядає нашу державу як державу, яка відбулася і дала свої початки, і свою віру, і хрещення тим північним територіям, які сьогодні хочуть в нас цю історію вкрасти, — наголосив він.