У ПЦУ розповіли, як церква ставиться до застосування зброї проти загарбника

Олександр Драбинко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167456-u-pcu-rozpovily-yak-cerkva-stavytsya-do-zastosuvannya-zbroyi-proty-zagarbnyka.html

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Церква благословляє застосування зброї населенням у боротьбі із загарбником.

Митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України (ПЦУ) Олександр (Драбинко) заявив про це під час прес-конференції в «Укрінформі», коментуючи ситуацію, що склалася.

Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися, — наголосив він. — Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а відповідно забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт — ми зобов’язані благословити, і церква благословляє на захист своєї держави.

Митрополит зазначив, що ця війна фактично триває вже століттями.

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