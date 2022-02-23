Верховная Рада. Фото: Рада

https://racurs.ua/n167460-rada-uvelichila-budjet-na-oboronu.html

Ракурс

Верховная Рада проголосовала за основу и в целом законопроект об увеличении бюджета на оборону сегодня, 23 февраля.

Соответствующее решение было принято 345 голосами. Об этом стало известно по трансляции заседания.

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На оборону планируют выделить 9,1 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада 23 февраля собралась на внеочередное заседание. Нардепы хотят ввести чрезвычайное положение в Украине — такое решение утром огласил СНБО. Парламент перераспределит бюджет в пользу армии и введет особый режим работы Рады.