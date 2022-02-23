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Ракурс
Верховная Рада. Фото: Рада

Рада увеличила бюджет на оборону

23 фев 2022, 19:19
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Верховная Рада проголосовала за основу и в целом законопроект об увеличении бюджета на оборону сегодня, 23 февраля.

Соответствующее решение было принято 345 голосами. Об этом стало известно по трансляции заседания.



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Голосование. Фото: РакурсНа оборону планируют выделить 9,1 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада 23 февраля собралась на внеочередное заседание. Нардепы хотят ввести чрезвычайное положение в Украине — такое решение утром огласил СНБО. Парламент перераспределит бюджет в пользу армии и введет особый режим работы Рады.

Источник: Ракурс


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