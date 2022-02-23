Верховна Рада. Фото: Рада

https://racurs.ua/ua/n167460-rada-zbilshyla-budjet-na-oboronu.html

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Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому законопроект щодо збільшення бюджету на оборону сьогодні, 23 лютого.

Відповідне рішення ухвалили 345 голосами. Про це стало відомо з трансляції засідання.

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На оборону планують виділити 9,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 23 лютого зібралася на позачергове засідання. Нардепи хочуть запровадити надзвичайний стан в Україні — таке рішення уранці запросила РНБО. Парламент перерозподілить бюджет на користь армії і запровадить особливий режим роботи Ради.