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Ракурс
Верховна Рада. Фото: Рада

Рада збільшила бюджет на оборону

23 лют 2022, 19:19
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Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому законопроект щодо збільшення бюджету на оборону сьогодні, 23 лютого.

Відповідне рішення ухвалили 345 голосами. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Голосування. Фото: Ракурс



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На оборону планують виділити 9,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 23 лютого зібралася на позачергове засідання. Нардепи хочуть запровадити надзвичайний стан в Україні — таке рішення уранці запросила РНБО. Парламент перерозподілить бюджет на користь армії і запровадить особливий режим роботи Ради.

Джерело: Ракурс


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