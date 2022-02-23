Мариуполь будут усиленно охранять из-за обострения на Донбассе

Мариуполь. Фото: Новини Донбасу

https://racurs.ua/n167462-mariupol-budut-usilenno-ohranyat-iz-za-obostreniya-na-donbasse.html

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Мариуполь возьмут под усиленную охрану из-за российской угрозы и обострения на Донбассе.

Этот режим обеспечивает готовность к любым ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко провел совещание с главами областных госадминистраций и мерами по введению чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже идет операция Объединенных сил.

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Во время совещания обсуждали планы действий в различных ситуациях, в частности, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину готовит президент страны-агрессора Владимир Путин. В Министерстве здравоохранения рассказали, как действовать при опасности.