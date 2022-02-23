Маріуполь посилено охоронятимуть через загострення на Донбасі

Маріуполь. Фото: Новини Донбасу

https://racurs.ua/ua/n167462-mariupol-posyleno-ohoronyatymut-cherez-zagostrennya-na-donbasi.html

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Маріуполь візьмуть під посилену охорону через російську загрозу та загострення на Донбасі.

Цей режим забезпечує готовність до будь-яких ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Офіса президента.

Повідомляється, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко провів нараду з головами обласних держадміністрацій і мерами щодо запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де наразі вже йде операція Об'єднаних сил.

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Під час наради обговорювали плани дій в різних ситуаціях, зокрема, організацію роботи медичних установ, дії військово — цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну готує президент країни-агресора Володимир Путін. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як діяти в разі небезпеки.