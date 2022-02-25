Момент Тяньаньмэнь в Украине — мужчина голыми руками блокировал технику РФ

https://racurs.ua/n167581-moment-tyananmen-v-ukraine-mujchina-golymi-rukami-blokiroval-tehniku-rf-video.html

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Момент Тяньаньмэнь произошел в Украине — отважный мужчина голыми руками блокировал колонну бронетехники РФ, которая двигалась в сторону Киева. На видео изображен мужчина, пытавшийся помешать движению российского конвоя. Этот момент, по мнению СМИ, напоминает происходящее на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Россияне стремятся захватить Киев, чтобы сместить власть, поставить своих марионеток и заставить их подписать мирное соглашение. Украинские войска, обороняющие столицу, начали создавать оборонные позиции на трассах, мостах и улицах. Вооруженные силы Украины и граждане оказывают упорное сопротивление врагу. В Киеве на руки раздали уже 18 тыс. автоматов. Также киевляне заготавливают коктейли Молотова, чтобы встречать оккупантов.

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Напомним, события на площади Тяньаньмэнь 1989 года — серия демонстраций в Китайской Народной Республике, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года, главными участниками которых были студенты. Наибольший резонанс спровоцировал силовой разгон демонстрантов 4 июня с применением армейских подразделений, в результате чего погибли сотни протестующих.