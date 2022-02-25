Момент Тяньаньмень в Україні — чоловік голіруч блокував бронетехніку РФ

https://racurs.ua/ua/n167581-tyananmen-moment-v-ukrayini-cholovik-goliruch-blokuvav-tehniku-rf-video.html

Ракурс

«Момент Тяньаньмень» стався в Україні — відважний чоловік голіруч блокував колону бронетехніки РФ, яка рухалася у бік Києва. На відео зображений відчайдух, який намагався перешкодити руху російського конвою. Цей момент, на думку ЗМІ, нагадує події на площі Тяньаньмень у Китаї.

Росіяни прагнуть захопити Київ, щоб змістити владу, поставити своїх маріонеток і змусити їх підписати мирну угоду. Українські війська, які обороняють столицю, почали створювати оборонні позиції на трасах, мостах та вулицях. Збройні сили України та громадяни чинять запеклий опір ворогу. У Києві на руки роздали вже 18 тис. автоматів. Також кияни заготовляють коктейлі Молотова, щоб зустріли окупантів.

.

Нагадаємо, події на площі Тяньаньмень 1989 року — серія демонстрацій в Китайській Народній Республіці, що тривали з 15 квітня по 4 червня 1989 року, головними учасниками яких були студенти. Найбільший резонанс викликав силовий розгін демонстрантів 4 червня із застосуванням армійських підрозділів, внаслідок чого загинули сотні протестувальників.