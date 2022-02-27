Оккупанты обстреляли нефтебазу в Василькове и киевский радиоактивный могильник

В Василькове горит нефтебаза. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n167647-okkupanty-obstrelyali-neftebazu-v-vasilkove-i-kievskiy-radioaktivnyy-mogilnik.html

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Місто Васильків Київської області російська армія обстріляла крилатими і балістичними ракетами російської армії.

Ракетний удар був здійснений по місцевій нафтобазі — внаслідок обстрілів почалася масштабна пожежа. Про це 27 лютого повідомила мер міста Наталія Баласинович у Facebook.

Шановна Васильківська громадо! Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках, — йдеться в повідомленні.

Речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в ефірі телеканалу «Рада» повідомила, що на цей час загрози людям немає, також немає загрози розливу пального.

Як повідомляється на сторінці київської мережі АЗК KLO у Facebook, працівники нафтобази змогли врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та вісім вагонів із газом. Зазначається, що це знадобиться ЗСУ, теробороні, медикам, Київенерго та комунальникам.

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що 27 лютого внаслідок масованого обстрілу окупантів ракета влучала в пункт поховання радіоактивних відходів столичної філії об'єднання «Радон». Під час обстрілу персонал підприємства знаходився в укритті. Згодом у ДІЯР поінформували, що радіаційний фон поблизу метро «Печерська» в Києві станом на 3.20 був у нормі, змін не зафіксовано.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в Україні за час російського вторгнення від рук ворога загинули 198 людей, троє з них — діти. Ще 1 тис. 115 людей, з яких 33 дитини, були поранені.