Украинцы останавливают российские танки голыми руками и коктейлями «Молотова»

Украинцы останавливают российские танки коктейлями «Молотова». Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n167654-ukraincy-ostanavlivaut-rossiyskie-tanki-golymi-rukami-i-kokteylyami-molotova.html

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Запекла боротьба з російськими загарбниками триває в Україні четверту добу.

До спротиву окупантами долучиться й пересічні українці. Вони виходять на вулиці, зупиняючи танки, закидають техніку ворога коктейлями «Молотова» та стріляють по окупантах з вікон своїх будинків. Про це свідчать відео в соціальних мережах та YouTube.

У місті Буча Київської області місцеві мешканці кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль «Молотова». Внаслідок цього ворожа техніка загорілася.

А на околицях міста Корюківка в Чернігівській області місцеві жителі разом з патрульною поліцією зупинили колону російських танків «живою стіною». Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

У Харкові місцеві мешканці чинять жорсткий спротив російським загарбникам. Telgram-канал «Оперативний ЗСУ» пише, що на одній з вулиць Харкова російські солдати залишили свої бронемашини й сховалися під під’їздом одного з будинків. За словами очевидців, військові російської армії намагалися сховатися від вогню пострілів з приватних будинків.

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Нагадаємо, в районі Гостомеля на Київщині українські силовики знищили елітний спецпідрозділ Росгвардії Чечні. У ході цього бою був ліквідований командир 141-го моторизованого полку генерал Магомед Тушаєв.