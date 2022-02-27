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Потери РФ в войне с Украиной превысили 4 тыс. военных. Фото: ВВС

Потери РФ в войне с Украиной превысили 4 тыс. военных — Минобороны

27 фев 2022, 12:44
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Армія Російської Федерації зазнає серйозних втрат в Україні.

За три дні від початку вторгнення ворог втратив 150 танків, понад 700 броньованих машин та 4 тис. 300 бійців особового складу. Про це 27 лютого повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Росія втратила за три дні:



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  • літаків — 27
  • гелікоптерів — 26
  • танків — 146
  • бойових броньованих машин — 706
  • гармат — 49
  • ЗРК БУК — 1
  • Градів — 4
  • автомобільної техніки — 30
  • цистерн — 60
  • БПЛА ОТР — 2
  • кораблів/катерів — 2
  • особовий склад орієнтовно — 4 тис. 300 (уточнюється).

Маляр додала, що ця інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, бо командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Такі дані Міноборони отримує лише по завершенню. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Нагадаємо, 27 лютого у селі Чорнобаївка на Херсонщині ударні безпілотники Bayraktar знищили колону ворожої техніки, а на аеродромі в Гостомелі артилерійським ударом українські військові знищили легкоброньовану техніку, БМД, машини постачання та особовий склад російської армії.

Источник: Ракурс


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