Потери РФ в войне с Украиной превысили 4 тыс. военных. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n167659-poteri-rf-v-voyne-s-ukrainoy-prevysili-4-tys-voennyh-minoborony.html

Ракурс

Армія Російської Федерації зазнає серйозних втрат в Україні.

За три дні від початку вторгнення ворог втратив 150 танків, понад 700 броньованих машин та 4 тис. 300 бійців особового складу. Про це 27 лютого повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Росія втратила за три дні:

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літаків — 27

гелікоптерів — 26

танків — 146

бойових броньованих машин — 706

гармат — 49

ЗРК БУК — 1

Градів — 4

автомобільної техніки — 30

цистерн — 60

БПЛА ОТР — 2

кораблів/катерів — 2

особовий склад орієнтовно — 4 тис. 300 (уточнюється).

Маляр додала, що ця інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, бо командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Такі дані Міноборони отримує лише по завершенню. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.

Нагадаємо, 27 лютого у селі Чорнобаївка на Херсонщині ударні безпілотники Bayraktar знищили колону ворожої техніки, а на аеродромі в Гостомелі артилерійським ударом українські військові знищили легкоброньовану техніку, БМД, машини постачання та особовий склад російської армії.