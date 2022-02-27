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Втрати РФ у війні з Україною перевищили 4 тис. військових. Фото: ВВС
Втрати РФ у війні з Україною перевищили 4 тис. військових — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n167659-vtraty-rf-u-viyni-z-ukrayinou-perevyschyly-4-tys-viyskovyh-minoborony.htmlРакурс
Армія Російської Федерації зазнає серйозних втрат в Україні.
За три дні від початку вторгнення ворог втратив 150 танків, понад 700 броньованих машин та 4 тис. 300 бійців особового складу. Про це 27 лютого повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
Росія втратила за три дні:
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- літаків — 27
- гелікоптерів — 26
- танків — 146
- бойових броньованих машин — 706
- гармат — 49
- ЗРК БУК — 1
- Градів — 4
- автомобільної техніки — 30
- цистерн — 60
- БПЛА ОТР — 2
- кораблів/катерів — 2
- особовий склад орієнтовно — 4 тис. 300 (уточнюється).
Маляр додала, що ця інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, бо командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Такі дані Міноборони отримує лише по завершенню. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді й через день.
Нагадаємо, 27 лютого у селі Чорнобаївка на Херсонщині ударні безпілотники Bayraktar знищили колону ворожої техніки, а на аеродромі в Гостомелі артилерійським ударом українські військові знищили легкоброньовану техніку, БМД, машини постачання та особовий склад російської армії.