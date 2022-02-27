Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Памятник афганцам в Буче. Фото: blog.neyka.com.ua

Напуганные оккупанты отстреливались от памятника воинам-афганцам в Буче (ВИДЕО)

27 фев 2022, 13:25
999

Російські загарбники в місті Буча вступили в бій із місцевим пам’ятником.

Колона окупантів, яка рухалася з Вокзальної у бік центру Бучі, відкрила вогонь по експонату військової техніки, який є пам’ятником воїнам-інтернаціоналістам. Російські військові сприйняли за діючу одиницю неробочий БРДМ-2. Обстріл зняли на відео місцеві мешканці.

Також на кадрах видно, як замаскована українська зенітка в цей час гатить по колоні російських окупантів.



.

Нагадаємо, до спротиву окупантам долучаться й пересічні українці. Вони виходять на вулиці, зупиняючи танки «живим ланцюгом». Також громадяни не бояться закидати техніку ворога коктейлями «Молотова» та стріляти по окупантах з вікон своїх будинків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров