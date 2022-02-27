Памятник афганцам в Буче. Фото: blog.neyka.com.ua

https://racurs.ua/n167660-napugannye-okkupanty-otstrelivalis-ot-pamyatnika-voinam-afgancam-v-buche-video.html

Ракурс

Російські загарбники в місті Буча вступили в бій із місцевим пам’ятником.

Колона окупантів, яка рухалася з Вокзальної у бік центру Бучі, відкрила вогонь по експонату військової техніки, який є пам’ятником воїнам-інтернаціоналістам. Російські військові сприйняли за діючу одиницю неробочий БРДМ-2. Обстріл зняли на відео місцеві мешканці.

Також на кадрах видно, як замаскована українська зенітка в цей час гатить по колоні російських окупантів.

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Нагадаємо, до спротиву окупантам долучаться й пересічні українці. Вони виходять на вулиці, зупиняючи танки «живим ланцюгом». Також громадяни не бояться закидати техніку ворога коктейлями «Молотова» та стріляти по окупантах з вікон своїх будинків.