Зеленский пообщался с Лукашенко

https://racurs.ua/n167663-zelenskiy-poobschalsya-s-lukashenko.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.



Детали переговоров пока что неизвестны.



Источник: ОП