Зеленский пообщался с Лукашенко

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.
Зеленский пообщался с Лукашенкоhttps://racurs.ua/n167663-zelenskiy-poobschalsya-s-lukashenko.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.
Детали переговоров пока что неизвестны.
Источник: ОП