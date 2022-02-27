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Ракурс

Зеленский пообщался с Лукашенко

27 фев 2022, 14:04
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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его возможным вторжением в Украину на стороне России.

Детали переговоров пока что неизвестны.

Источник: ОП

Источник: Ракурс


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