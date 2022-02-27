Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс

Зеленський поспілкувався з Лукашенком

27 лют 2022, 14:04
999

Президент України Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед його ймовірним вторгненням в Україну на стороні Росії.

Деталі переговорів поки що невідомі.

Джерело: ОП

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів