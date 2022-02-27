Зеленський поспілкувався з Лукашенком

https://racurs.ua/ua/n167663-zelenskyy-pospilkuvavsya-z-lukashenkom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед його ймовірним вторгненням в Україну на стороні Росії.



Деталі переговорів поки що невідомі.



Джерело: ОП