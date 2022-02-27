Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: Александр Землянченко

https://racurs.ua/n167668-voennye-belarusi-gotovyatsya-k-vtorjeniu-v-ukrainu-smi.html

Ракурс

Білоруські військовослужбовці готуються до вторгнення в Україну.

Десантуватися на території України можуть підрозділи білоруських сил спецоперацій. Локаціями висадки називаються Київський та Житомирський напрямки. Про це 27 лютого повідомляють ZN.UA із посиланням на дипломатичні джерела.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко сьогодні відкрито підтримав російську агресію та заявляв, що «за три дні почнеться справжня м’ясорубка».

Тим часом луцьке видання «Конкурент» пише, що до білоруського аеродрому Мачулищі перекинули 10 вертольотів, а також два літаки Ан-124 Повітряно-космічних сил РФ. На аеродром Барановичи прибули чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Нагадаємо, 27 лютого Лукашенко визнав, що російське вторгнення в Україну відбувається, зокрема, й території Республіки Білорусь. Самопроголошений президент також зізнався, що допомагає російським загарбникам, які обстрілюють українські міста. За його словами, з півдня Білорусі по позиціях України було випущена низка ракет.

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Крім того, повідомлялося, що 27 лютого президент України Володимир Зеленський поговорив з Лукашенком. Деталі переговорів поки що невідомі.

Джерело: ZN.ua, «Конкурент»