«Укрзалізниця» опубликовала обновленный график движения поездов

«Укрзалізниця» опубликовала обновленный график движения поездовhttps://racurs.ua/n167702-ukrzaliznicya-opublikovala-obnovlennyy-grafik-dvijeniya-poezdov.htmlРакурс
Графік руху поїздів «Укрзалізниці» зазнав змін через воєнний стан у Україні та обмеження комендантської години.
Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.
Так, по станції Київ впродовж сьогоднішньої доби, 28 лютого, заплановані такі рейси:
- 016 Рахів — Харків 01.56;
- 022 Трускавець — Харків 02.50;
- 002 Костянтинівка — Івано-Франківськ 04.02;
- 260 Ворохта — Київ 04.21;
- 114, 142 Львів — Лиман 06.23
- 715 Київ пас — Львів 06.50;
- 722 Київ пас — Харків пас 09.00 (ст. Дарниця 09.22);
- 738 Київ пас — Запоріжжя 11.50;
- 045 Ужгород — Краматорськ 12.06;
- 114, 142 Лиман — Львів 13.34;
- 749 Київ пас — Івано-Франківськ 14.07;
- 769 Київ пас — Кам’янець-Подільський 14.25;
- 055 Київ пас — Рахів 15.02;
- 013 Київ пас — Солотвино 17.12;
- 740 Київ пас — Кривий Ріг гол 17.22;
- 790 Київ пас — Кропивницький 17.42;
- 792 Київ пас — Кременчук 17.42;
- 726 Київ пас — Харків-пас 18.03;
- 081 Київ пас — Ужгород 18.30;
- 067 Київ пас — Варшава Вс 18.48.
Додатково призначено:
- 715 Київ пас — Львів 20.00.
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі, — зазначають в «Укрзалізниці».
Розклад руху поїздів по станції Харків 28 лютого виглядатиме так:
- 114, 142 Лиман — Львів 04.11;
- 138 Хмельницьк — Лиман 08.20;
- 046 Краматорськ — Ужгород 12.36;
- 723 Харків-пас — Київ пас 15.00;
- 114, 142 Львів — Лиман 14.39;
- 015 Харків-пас — Рахів 15.09;
- 077 Харків-пас — Маріуполь 16.23;
- 795 Харків-пас — Дніпро-гол 19.27;
- 021 Харків-пас — Трускавець 20.15;
- 138 Лиман — Хмельницьк 21.26;
- 007 Харків-пас — Одеса гол 21.43;
- 045 Ужгород — Краматорськ 22.40.
Для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Держкордону України з країнами Євросоюзу, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів — Перемишль — Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00.40 та 05.27, призначено електропоїзди сполученням Львів — Чоп — Львів:
- поїзд № 7617/7618 о 00.40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно;
- поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05.27 зі Львова до Чопа та зворотно.
Також в «Укрзалізниці» нагадують, що на залізничному вокзалі в місті Чоп Закарпатської області створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжують курсувати щодня дев’ять пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць відправиться о 08.00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13.30 запланований рейс Львів — Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина), — зазначають в держкомпанії.
Зазначається, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.
Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси «Укрзалізниці» є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду, — наголошують в держкомпанії.