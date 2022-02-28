«Укрзалізниця» опублікувала оновлений графік руху поїздів

«Укрзалізниця» корегує графік руху поїздів через російську агресію, фото: The Ukrainians

https://racurs.ua/ua/n167702-ukrzaliznycya-opublikuvala-onovlenyy-grafik-ruhu-poyizdiv.html

Ракурс

Графік руху поїздів «Укрзалізниці» зазнав змін через воєнний стан у Україні та обмеження комендантської години.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Так, по станції Київ впродовж сьогоднішньої доби, 28 лютого, заплановані такі рейси:

016 Рахів — Харків 01.56;

022 Трускавець — Харків 02.50;

002 Костянтинівка — Івано-Франківськ 04.02;

260 Ворохта — Київ 04.21;

114, 142 Львів — Лиман 06.23

715 Київ пас — Львів 06.50;

722 Київ пас — Харків пас 09.00 (ст. Дарниця 09.22);

738 Київ пас — Запоріжжя 11.50;

045 Ужгород — Краматорськ 12.06;

114, 142 Лиман — Львів 13.34;

749 Київ пас — Івано-Франківськ 14.07;

769 Київ пас — Кам’янець-Подільський 14.25;

055 Київ пас — Рахів 15.02;

013 Київ пас — Солотвино 17.12;

740 Київ пас — Кривий Ріг гол 17.22;

790 Київ пас — Кропивницький 17.42;

792 Київ пас — Кременчук 17.42;

726 Київ пас — Харків-пас 18.03;

081 Київ пас — Ужгород 18.30;

067 Київ пас — Варшава Вс 18.48.

Додатково призначено:

715 Київ пас — Львів 20.00.

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі, — зазначають в «Укрзалізниці».

Розклад руху поїздів по станції Харків 28 лютого виглядатиме так:

114, 142 Лиман — Львів 04.11;

138 Хмельницьк — Лиман 08.20;

046 Краматорськ — Ужгород 12.36;

723 Харків-пас — Київ пас 15.00;

114, 142 Львів — Лиман 14.39;

015 Харків-пас — Рахів 15.09;

077 Харків-пас — Маріуполь 16.23;

795 Харків-пас — Дніпро-гол 19.27;

021 Харків-пас — Трускавець 20.15;

138 Лиман — Хмельницьк 21.26;

007 Харків-пас — Одеса гол 21.43;

045 Ужгород — Краматорськ 22.40.

Для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Держкордону України з країнами Євросоюзу, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів — Перемишль — Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00.40 та 05.27, призначено електропоїзди сполученням Львів — Чоп — Львів:

поїзд № 7617/7618 о 00.40 вирушатиме зі Львова до Чопа та зворотно;

поїзд № 7619/7620 вирушатиме о 05.27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Також в «Укрзалізниці» нагадують, що на залізничному вокзалі в місті Чоп Закарпатської області створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжують курсувати щодня дев’ять пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів — Грубешів — Замошць відправиться о 08.00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13.30 запланований рейс Львів — Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина), — зазначають в держкомпанії.

Зазначається, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

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