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В Украине снимают аресты по оружию и технике по уголовным делам. Фото:

Все для ВСУ — в Украине снимают аресты с оружия по уголовным делам

28 фев 2022, 13:15
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В Україні знімають арешти з техніки, озброєння, пального, що проходять нині у кримінальних справах.

Прокурори всіх рівнів по всій державі приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби Збройних сил та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень. Про це 28 лютого повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Очільника Офісу генпрокурора зазначила, що силовикам вже передали понад 10 тис. т пального, бронетехніку та зброю.

Також 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що прийнято рішення в умовах воєнного стану звільнити з-під варти учасників АТО. Санкції знімають з українців, які мають реальний бойовий досвід.



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В умовах воєнного стану учасники бойових дій — українці з реальним бойовим досвідом — будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни, — заявив глава держави у ранковому відеозверненні.

Нагадаємо, Євросоюз погодив надати Україні військову допомогу на суму 450 млн євро та нелетальні вантажі ще на 50 млн євро. Зокрема, ЗСУ отримають бойові літаки та летальну зброю.

Источник: Ракурс


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