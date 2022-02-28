В Україні знімають арешти зі зброї й техніки у кримінальних справах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n167714-vse-dlya-zsu-v-ukrayini-znimaut-areshty-zi-zbroyi-u-kryminalnyh-spravah.html

Ракурс

В Україні знімають арешти з техніки, озброєння, пального, що проходять нині у кримінальних справах.

Прокурори всіх рівнів по всій державі приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби Збройних сил та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень. Про це 28 лютого повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Очільника Офісу генпрокурора зазначила, що силовикам вже передали понад 10 тис. т пального, бронетехніку та зброю.

Також 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що прийнято рішення в умовах воєнного стану звільнити з-під варти учасників АТО. Санкції знімають з українців, які мають реальний бойовий досвід.

.

В умовах воєнного стану учасники бойових дій — українці з реальним бойовим досвідом — будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни, — заявив глава держави у ранковому відеозверненні.

Нагадаємо, Євросоюз погодив надати Україні військову допомогу на суму 450 млн євро та нелетальні вантажі ще на 50 млн євро. Зокрема, ЗСУ отримають бойові літаки та летальну зброю.