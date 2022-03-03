Мариуполь во время войны. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n167882-gumanitarnaya-katastrofa-i-genocid-mer-mariupolya-o-situacii-v-gorode.html

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Місто Маріуполь стоїть на порозі гуманітарної катастрофи через дії російських окупантів.

Загарбники перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води та тепла в місті. Перед тим вони тиждень обстрілами руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. Про це йдеться у зверненні мера місто Вадима Бойченка у Telegram Маріупольскої міської ради.

За словами мера, військові РФ пошкодили залізничне сполучення, зруйнували мости й розтрощили потяги для того, щоб не було можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Також окупанти перешкоджають постачанню продовольства в місто.

Міський голова переконує, що місцева влада робить все, щоб у найкоротший термін відновити критичну інфраструктуру Маріуполя. Крім того, триває співпраця з міжнародними інституціями, щоб утворити «зелений коридор» для гуманітарної місії.

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Це — геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли «рятувати» російськомовних громадян Маріуполя та регіону. А влаштували винищення українців — маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження, — заявив мер.

Раніше повідомлялося, що Щастя та Станиця Луганська опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею.