«Гуманитарка» от фашистов и изнасилования – города под оккупацией РФ

https://racurs.ua/n167942-gumanitarka-ot-fashistov-i-iznasilovaniya-goroda-pod-okkupaciey-rf.html

Ракурс

Війна Росії проти України триває вже дев’ятий день. Наші захисники мужньо обороняють свою Батьківщину, однак деякі міста тимчасово перебувають під окупацією РФ.

У Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги президента РФ Володимира Путіна. Про цю провокацію раніше попереджала українська влада.

Ми біля Білого дому, привезли гуманітарку, зараз її забирають. Передайте всім, щоб не хвилювалися. Херсон — це Україна. Завтра за можливості збираємося тут о 10.00 і продовжуємо казати цим козлам «Слава Україні!» — зазначив місцевий мешканець.

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що окупанти не дали добро на зелений коридор для постачання гуманітарної допомоги.

Також українські ЗМІ повідомляють, що окупанти в Херсоні ґвалтують жінок. Медики підтвердили 11 випадків зґвалтувань російськими військовими. За повідомленням лікаря поліклініки Карабелеша, п’ятеро жертв вижили.

Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців. Наразі Запорізьку АЕС контролюють «кадирівці», який вбили персонал станції.

У зв’язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу в Енергодарі постачання теплової енергії на місто поки що неможливе, повідомив мер міста Енергодар Дмитро Орлов.

Водночас у МВС підозрюють, що заяви, які зараз проголошує мер, могли бути зроблені під дулом автоматів.

Орлов переконував, що жертв і поранених серед мирного населення міста Енергодар немає і закликав мешканців не провокувати військових збройних сил РФ.

У ніч на 4 березня російські загарбницькі війська обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксоване влучання у перший енергоблок, сталася пожежа в адміністративній будівлі.

Станом на ранок 4 березня майданчик ЗАЕС захоплений російськими військами. Радіаційний фон перебуває у межах природних значень.

Харків перебуває під постійним обстрілом і потребує гуманітарних коридорів, щоб хоча б отримати гуманітарну допомогу від інших міст.

Ніч була важка, день також не легший. Ми перебуваємо під постійними обстрілами. Нас обстрілюють, обстрілюють житлові райони міста. Північна Салтівка зазнає обстрілів, Індустріальний район, район ХТЗ, — розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Він розповів, що попросив людей ховатися у бомбосховищах, у підвалах, на станціях метро. Влада організовує харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

Сьогодні випав у Харкові сніг, очікується значне похолодання. Всі комунальні служби міста працюють, сказав мер.

Водночас евакуація мирного населення наразі можлива: люди їдуть своїм автотранспортом, залізниця дає потяги.

В Охтирці була спроба зруйнувати авіацію ТЕЦ місцеву, але оборона тримається, противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які могли б бути використані на більш небезпечних напрямках, наприклад на Київщину. Наразі місто залишається без світла.

Героїчна оборона Охтирки та Харкова змусила противника зупинитися та змінити напрямок розвитку головного удару. Також примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає вправний спротив на місцях, — розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

Російські війська п’ять днів нещадно обстрілюють Маріуполь, знищують його інфраструктуру — місто залишилося без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють.

Маріуполь п’ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують «Градами», гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться, — розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, маріупольці п’яту добу без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються харчові продукти та медикаменти. 300 людей поранено, вони перебувають у лікарнях.

Лікарі щодоби борються за життя маріупольців, вони переїхали до лікарень із сім’ями, але російські війська стріляють по лікарнях із гармат.

У Маріуполі зараз найкритичніша ситуація, там не вдається домовитися про гуманітарні коридори. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За уточненою інформацією медичних закладів 3 березня внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб: 38 чоловіків та дев’ять жінок.

Наші задачі сьогодні виконуємо я, як міський голова, і моя команда. Це, в першу чергу, укріплення блок-постів, будівельні роботи. Є координація з військовими, з будівельниками. Найголовніша задача — захистити місто Чернігів, — розповів мер міста Владислав Атрошенко.

Він додав, що влада активно займається питанням зеленого коридору, але наразі місто знаходиться в оперативному оточенні російського окупанта.

.