Рашисты так убегали, что оставили новые Т-80 и топливо — бои за Харьков

https://racurs.ua/n167981-rashisty-tak-ubegali-chto-ostavili-novye-t-80-i-toplivo-boi-za-harkov-video.html

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Бійці 93-ї ОМбР розповідають, як отримали від ворога 30 одиниць техніки під Харковом. Наші військові влаштували засідку на російську колону на півночі Харківщини. Окупанти так тікали, що лишили нову та справну техніку і паливо до неї.

Один із ворожих танків навіть посилив блокпост Тероборони. Та переважна більшість ворожої техніки вже використовується нашим військом проти окупантів.

Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла. Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Приблизно 30 одиниць: танки, МТ-ЛБ, КамАЗ, «Урали», — розповів один з бійців.



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Українські військові намалювали українські прапори на «трофеях», аби ті не лякали місцевих.