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Рашисты так убегали, что оставили новые Т-80 и топливо — бои за Харьков

Рашисты так убегали, что оставили новые Т-80 и топливо — бои за Харьков (ВИДЕО)

5 мар 2022, 17:25
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Бійці 93-ї ОМбР розповідають, як отримали від ворога 30 одиниць техніки під Харковом. Наші військові влаштували засідку на російську колону на півночі Харківщини. Окупанти так тікали, що лишили нову та справну техніку і паливо до неї.

Один із ворожих танків навіть посилив блокпост Тероборони. Та переважна більшість ворожої техніки вже використовується нашим військом проти окупантів.

Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла. Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Приблизно 30 одиниць: танки, МТ-ЛБ, КамАЗ, «Урали», — розповів один з бійців.



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Українські військові намалювали українські прапори на «трофеях», аби ті не лякали місцевих.

Источник: Ракурс


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