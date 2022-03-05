Рашисти так втікали, що лишили нові Т-80 і паливо - бої за Харків

https://racurs.ua/ua/n167981-rashysty-tak-vtikaly-scho-lyshyly-novi-t-80-i-palyvo-boyi-za-harkiv-video.html

Ракурс

Бійці 93-ї ОМбР розповідають, як отримали від ворога 30 одиниць техніки під Харковом. Наші військові влаштували засідку на російську колону на півночі Харківщини. Окупанти так тікали, що лишили нову та справну техніку і паливо до неї.

Один із ворожих танків навіть посилив блокпост Тероборони. Та переважна більшість ворожої техніки вже використовується нашим військом проти окупантів.

Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла. Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Близько 30 одиниць: танки, МТ-ЛБ, КамАЗ, «Урали», — розповів один з бійців.



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Українські військові намалювали українські прапори на «трофеях», аби ті не лякали місцевих.