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Ракурс
Рашисти так втікали, що лишили нові Т-80 і паливо - бої за Харків

Рашисти так втікали, що лишили нові Т-80 і паливо — бої за Харків (ВІДЕО)

5 бер 2022, 17:25
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Бійці 93-ї ОМбР розповідають, як отримали від ворога 30 одиниць техніки під Харковом. Наші військові влаштували засідку на російську колону на півночі Харківщини. Окупанти так тікали, що лишили нову та справну техніку і паливо до неї.

Один із ворожих танків навіть посилив блокпост Тероборони. Та переважна більшість ворожої техніки вже використовується нашим військом проти окупантів.

Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла. Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Близько 30 одиниць: танки, МТ-ЛБ, КамАЗ, «Урали», — розповів один з бійців.



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Українські військові намалювали українські прапори на «трофеях», аби ті не лякали місцевих.

Джерело: Ракурс


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