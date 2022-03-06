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Как писать о войне – ВСУ опубликовали перечень ограничений для СМИ и блогеров
Как писать о войне — ВСУ опубликовали перечень ограничений для СМИ и блогеровhttps://racurs.ua/n168010-kak-pisat-o-voyne-vsu-opublikovali-perechen-ogranicheniy-dlya-smi-i-blogerov.htmlРакурс
Війна в Україні триває. Збройні сили України звернулися до ЗМІ, блогерів та всіх громадян, які фотографують або пишуть про війну та армію.
Люди, які висвітлюють напад Росії, повинні дотримуватися певних правил. Відповідний наказ підписав головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
ЩокатегоричнозабороненовисвітлюватиЗМІувоєннийчас:
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- найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;
- кількість військових у частинах та підрозділах;
- кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;
- умовні позначки об'єктів.
Не можна публікувати будь-яку інформацію про:
- операції які проводять або планують;
- систему охорони та оборони військових частин;
- наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених);
- порядок залучення військових сил та засобів озброєння;
- переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
- військові частини та їх тактику, методи дій;
- унікальні операції та спосіб їхнього виконання;
- ефективність радіоелектронної боротьби противника;
- відкладені або скасовані операції;
- зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку;
- плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують;
- пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.