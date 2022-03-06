Як писати про війну – ЗСУ опублікували перелік обмежень для ЗМІ та блогерів

https://racurs.ua/ua/n168010-yak-pysaty-pro-viynu-zsu-opublikuvaly-perelik-obmejen-dlya-zmi-ta-blogeriv.html

Ракурс

Війна в Україні триває. Збройні сили України звернулися до ЗМІ, блогерів та всіх громадян, які фотографують або пишуть про війну та армію.

Люди, які висвітлюють напад Росії, повинні дотримуватися певних правил. Відповідний наказ підписав головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

ЩокатегоричнозабороненовисвітлюватиЗМІувоєннийчас:

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найменування частин та підрозділів, а також їх розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння та техніки, їх стан і місце зберігання;

умовні позначки об'єктів.

Не можна публікувати будь-яку інформацію про: