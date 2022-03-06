В Киеве двое бойцов терробороны поженились на блокпосте – трогательное видео

https://racurs.ua/n168018-v-kieve-dvoe-boycov-terroborony-pojenilis-na-blokposte-trogatelnoe-video.html

Ракурс

У Києві одружилися добровольці одного з батальйонів 112 окремої бригади територіальної оборони.

Леся та Валерій вже двадцять років разом і мають 18-літнью донечку, але досі не мали часу одружитися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У час війни Леся і Валерій записалися у тероборону разом, підписали контракт і стали військовослужбовцями Збройних сил України.

Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів, встановлених на в’їздах у Київ. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! — наголосив Кличко.

Також він повідомив, що за 10 останніх днів у столичних пологових будинках народилися 457 малюків, з них 237 хлопчиків та 220 дівчаток.

.