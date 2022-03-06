США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину

https://racurs.ua/n168024-ssha-razreshili-stranam-nato-postavlyat-istrebiteli-v-ukrainu.html

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Россия продолжает обстреливать мирное население Украины с неба. НАТО заявило, что не собирается закрывать небо над Украиной.

В СМИ прошла информация о том, что США дали «зеленый свет» странам НАТО на поставку своих истребителей для Украины, ссылаясь на заявления Энтони Блинкена.

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У них (стран-членов НАТО — ред.) есть «зеленый свет» по авиации, и факт в том, что мы прямо сейчас разговариваем с польскими друзьями, чтобы в случае, если они решат поставить свои боевые самолеты украинцам, не пострадала их собственная оборона. Мы ведем с ними активные дискуссии", — заявил Блинкен в эфире программы Face the Nation.

Напомним, что Россия начала войну в Украине, ежедневно совершая военные преступления, и не собирается останавливаться. Министерство обороны РФ анонсировало удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.