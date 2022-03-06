США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі в Україну

https://racurs.ua/ua/n168024-ssha-dozvolyly-krayinam-nato-postachaty-vynyschuvachi-v-ukrayinu.html

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Росія продовжує обстрілювати мирне населення України з неба. НАТО заявило, що не має наміру закривати небо над Україною.

У ЗМІ поширили інформацію про те, що США дали «зелене світло» країнам НАТО на постачання своїх винищувачів для України, посилаючись на заяви Ентоні Блінкена.

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У них (країн-членів НАТО — ред.) є «зелене світло» щодо авіації, і факт у тому, що ми прямо зараз розмовляємо з польськими друзями, щоб у разі, якщо вони вирішать поставити свої бойові літаки українцям, не постраждала їхня власна оборона. Ми ведемо з ними активні дискусії, — заявив Блінкен в ефірі програми Face the Nation

Нагадаємо, Росія розпочала війну в Україні, щодня вчиняючи воєнні злочини, і не збирається зупинятися. Міністерство оборони РФ анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.