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Ракурс
Последствия обстрелов в Николаеве. Фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли «Смерчами» жилые кварталы Николаева (ФОТО, ВИДЕО)

7 мар 2022, 08:20
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Місто Миколаїв 7 березня прокинулося від обстрілів — російські загарбники накрили обласний центр та його передмістя з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти відкрили вогонь після 5.15. За інформацією очевидців, вибухи чути у всіх районах міста і нібито одразу у двох напрямках. У деяких районах внаслідок обстрілів зникло світло. Зазначається, що у місті є перебої зі зв’язком оператора Lifecell. Про це повідомляє «Суспільне».

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілів виникли п’ять пожеж житловому секторі та об'єктах промисловості ДП НВКГ «Зоря"-"Машпроект».

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українського телемарафону заявив, що по Миколаєву відкрили вогонь із РСЗВ «Смерч».

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: ДСНС

Через обстріл окупантів частина обласного центра залишилася без тепла. Усувати пошкодження почнуть, як тільки з’явиться можливість. Наразі тимчасово не працюють котельні за адресами:

  • вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);
  • вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);
  • вул. Знам’янська, 2 (29 житлових будинків);
  • вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).



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Нагадаємо, 6 березня країна-агресор анонсувала удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу. У Міноборони РФ заявили, що здійснюватимуть «високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу». Окупанти з Кремля закликали персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.

Джерела: «Суспільне», «Україна 24»

Источник: Ракурс


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