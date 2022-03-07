Наслідки обстрілів у Миколаєві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168032-rashysty-obstrilyaly-smerchamy-jytlovi-kvartaly-mykolaieva-foto-video.html

Ракурс

Місто Миколаїв 7 березня прокинулося від обстрілів — російські загарбники накрили обласний центр та його передмістя з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти відкрили вогонь після 5.15. За інформацією очевидців, вибухи чути у всіх районах міста і нібито одразу у двох напрямках. У деяких районах внаслідок обстрілів зникло світло. Зазначається, що у місті є перебої зі зв’язком оператора Lifecell. Про це повідомляє «Суспільне».

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілів виникли п’ять пожеж житловому секторі та об'єктах промисловості ДП НВКГ «Зоря"-"Машпроект».

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українського телемарафону заявив, що по Миколаєву відкрили вогонь із РСЗВ «Смерч».

Через обстріл окупантів частина обласного центра залишилася без тепла. Усувати пошкодження почнуть, як тільки з’явиться можливість. Наразі тимчасово не працюють котельні за адресами:

вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);

вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);

вул. Знам’янська, 2 (29 житлових будинків);

вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).

.

Нагадаємо, 6 березня країна-агресор анонсувала удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу. У Міноборони РФ заявили, що здійснюватимуть «високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу». Окупанти з Кремля закликали персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств.

Джерела: «Суспільне», «Україна 24»