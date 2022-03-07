На фронте погибли экс-нардеп, актер и журналист. Фото:

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Ракурс

У бою із російськими окупантами загинув колишній народний депутат.

Депутат восьмого скликання від «Свободи» Олександр Марченко загинув у бою з окупантами у Пущі Водиці, що під Києвом. Про це 7 березня повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook.

У бою з окупантами у Пущі Водиці загинув ветеран московсько-української війни, офіцер, народний депутат України VIII скликання від ВО «Свобода» Олександр Марченко. Вічна пам’ять та слава Герою! Смерть ворогам! Помстимось! — йдеться в повідомленні.

Вчора, 6 березня, під обстрілами в Ірпені загинув відомий український актор Паша Лі, якому було 33 роки. Артист записався в територіальну оборону, щоб захищати свою землю від російських окупантів. Ще буквально два дні тому Лі публікував у своїх соцмережах фотографії і писав пости.

За останні 48 годин є можливість сісти і фото кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємося, і все буде Україна. Ми працюємо! — це був останній допис актора.

Обороняючи Україну від російського ворога під Миколаєвом загинув журналіст з Львівської області Віктор Дудар, який пішов до військкомату, аби у складі Збройних сил захищати Україну в перший же день повномасштабної війни, 24 лютого.

За інформацією глави Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, у 2014−2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом та працював у газеті «Експрес».

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Нагадаємо, російські окупанти вбили голову Гостомельської територіальної громади Юрія Пилипка, коли він роздавав хліб та ліки місцевим жителям. Разом з Пилипком загинули також двоє його побратимів — Руслан Карпенко та Іван Зоря.