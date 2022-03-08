Бригада «Холодный Яр» показала результаты встречи с вражеской колонной

https://racurs.ua/n168154-brigada-holodnyy-yar-pokazala-rezultaty-vstrechi-s-vrajeskoy-kolonnoy-video.html

Ракурс

Відео спаленої техніки агресора у ці дні — не новина. От і українські військові з 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» вирішили показати результати зустрічі з ворожою колоною на Сумщині.

Поставки нових зразків техніки окупантів на озброєння української армії стають регулярними. На відео — результати роботи птуристів 93 бригади «Холодний Яр», — йдеться у підписі до відео на ФБ-сторінці бригади.

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Військовий провів «екскурсію» серед спалених бойових машин ворога, а також показав новенькі російські танки, захоплені «холодноярцями».

Раніше 8 березня «Ракурс» розповідав про те, як ефективно працюють на фронті «Байрактари».