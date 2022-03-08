Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бригада «Холодний Яр» показала результати зустрічі з ворожою колоною

Бригада «Холодний Яр» показала результати зустрічі з ворожою колоною (ВІДЕО)

8 бер 2022, 21:16
999

Відео спаленої техніки агресора у ці дні — не новина. От і українські військові з 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» вирішили показати результати зустрічі з ворожою колоною на Сумщині.

Поставки нових зразків техніки окупантів на озброєння української армії стають регулярними. На відео — результати роботи птуристів 93 бригади «Холодний Яр», — йдеться у підписі до відео на ФБ-сторінці бригади.



.

Військовий провів «екскурсію» серед спалених бойових машин ворога, а також показав новенькі російські танки, захоплені «холодноярцями».

Раніше 8 березня «Ракурс» розповідав про те, як ефективно працюють на фронті «Байрактари».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів