На російській залізниці помітили військову техніку, у ЦРУ вважають, що Путін не відступить

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) заявили, що на залізничних платформах у Росії знову з’явилася військова техніка. Мало того, частина цієї техніки вже перебуває у Білорусі й, скоріш за все, прямує до кордону.

Активісти проекту «МотолькоПомоги» опублікували відео з десантною технікою (зокрема БМД-4М, БТР-МДМ, артилерійська система «Нона-С» та пересувний пункт коригування вогню артилерії «Реостат»), зняте у районі Гомеля. Ешелон йшов у західному напрямку, звідки може звернути у бік Київської області.

CIT вважає, що помічений у Гомелі ешелон йде зі станції Череха Псковської області, де дислокується 104 гвардійський десантно-штурмовий полк 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Перед війною західні розвідки нараховували біля кордону з Україною 120−125 батальйонних тактичних груп (це ¾ від усіх наявних в РФ). Таким чином, на думку журналістів. Росія теоретично може, не оголошуючи мобілізацію, перекинути в Україну ще близько 40 подібних з'єднань, хоча до бойових якостей цих резервів є закономірні питання.

Керівники американських розвідувальних агенцій заявили, що президента Росії Путіна навряд чи вдасться стримати і він може посилити напад на Україну, пише Reuters.

За їхніми словами, Путін посилить наступ, попри військові невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями. Директор ЦРУ Вільям Бернс підтримав думку про те, що Росія навряд чи відступить.

Сполучені Штати «інтенсивно обмінюються розвідданими» з Україною, сказав Бернс. Він зазначив, що ані він, ані аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети — захопити Київ і замінити уряд президента Володимира Зеленського промосковським або маріонетковим керівництвом.

