У росії засудили дванадцятьох «азовців»

12 українських військовополонених із «Азова» засудили до термінів від 13 до 23 років. Ще 11 засуджено заочно

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Ракурс

Дванадцятьох українських військовополонених із «Азова» засудили до термінів від 13 до 23 років. Ще 11 засуджено заочно.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав 23 українських військових та різноробочих бригади «Азов» винними за статтями про насильницьке захоплення влади та організацію діяльності терористичної організації, передає кореспондент SOTAvision.

Як пише видання, фігуранти «справи 24-х» — військовослужбовці, різнороби та кухарки, які служили в «Азові». Вони потрапили в полон навесні 2022 року у Маріуполі та його передмістях.

З 24 військовополонених лише 12 були присутні в середу в суді — двох військових обміняли ще до початку судового процесу, вісім кухарів та комірниця повернулися до України з обміну у вересні 2023 року. Український військовий Олександр Іщенко помер у СІЗО.

Дванадцятьох підсудних, яких були на лаві підсудних, засудив до реальних термінів у колонії суворого режиму — від 13 до 23 років, повідомляє кореспондент «Медіазони». Одинадцятьом фігурантам справи вироки винесено заочно.

Щодо загиблого в ростовському СІЗО Іщенка справу закрили, тож вирок йому не винесено. «Меморіал» визнав усіх фігурантів «справи 24-х» політв’язнями.